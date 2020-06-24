İspanya La Liga'nın 31. haftasında orta sıralarda yer alan iki takım karşı karşıya geliyor. Deportivo Alaves sahasında Osasuna'yı ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

La Liga'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. Deportivo Alaves evinde Osasuna ile karşı karşıya gelecek. Osasuna'nın başı sakatlıklarla dertte. Chimy Avila, Facundo Roncaglia, Robert Ibáñez, Kike Barja ve Rubén Martínez bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Deportivo Alaves'te ise Martín Aguirregabiria kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta yer alamayacak.

DEPORTIVO ALAVES-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Osasuna maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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