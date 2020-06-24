24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Deportivo Alaves-Osasuna maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

İspanya 'nın 31. haftasında orta sıralarda yer alan iki takım karşı karşıya geliyor. sahasında 'yı ağırlıyor. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Deportivo Alaves-Osasuna maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 31. haftasında heyecan devam ediyor. evinde ile karşı karşıya gelecek. Osasuna'nın başı sakatlıklarla dertte. Chimy Avila, Facundo Roncaglia, Robert Ibáñez, Kike Barja ve Rubén Martínez bu akşam oynanacak karşılaşmada yer alamayacak. Deportivo Alaves'te ise Martín Aguirregabiria kırmızı kart cezalısı olduğu gerekçesiyle maçta yer alamayacak.

DEPORTIVO ALAVES-OSASUNA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Deportivo Alaves-Osasuna maçı bu akşam 20:30'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.

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