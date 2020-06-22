22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Manchester City-Burnley maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

'de heyecan devam ediyor. 30. hafta mücadelesinde ligin 2. sırasında yer alan sahasında 'i ağırlıyor. Burnley'in UEFA Avrupa Ligi'ne katılma şansı devam ediyor. Konuk ekip Manchester City maçında sürpriz bir 3 puan kazanmak istiyor. Peki, Manchester City-Burnley maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'in 30. haftasında , 'yi konuk ediyor. Ev sahibi ekip 60 puanla ikinci sırada yer alıyor. 11. sıradaki Burnley'nin ise 39 puanı var. Arsenal maçında Ederson'la çarpışan Eric Garcia, Manchester City adına maça çıkamayacak. Burnley'de ise Barnes forma giyemeyecek. Burnley bu sezon deplasmanlarda iyi bir performans gösterdi.

MANCHESTER CITY-BURNLEY MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Manchester City-Burnley maçı bu akşam saat 22:00'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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