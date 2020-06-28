Levante 4-2 Real Betis | MAÇ SONUCU

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Levante, sahasında Real Betis'i konuk etti. Karşılaşmada ev sahibi Levante, Real Betis'i 4-2 mağlup etmeyi başardı.

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Levante, Real Betis karşısında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Goller 21. dakikada Borja Mayoral ve 35.dakikada E. Bardhi tarafından kaydedildi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Levante Morales ile önce 50. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Ardından Rochina skoru 4-0'a getirdi. Real Betis adına goller Canales (70) ve Juanmi (87) tarafından atıldı.

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