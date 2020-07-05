06 Temmuz 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Southampton 1-0 Manchester City | MAÇ SONUCU

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Güncelleme Tarihi: 06.07.2020 Giriş Tarihi: 05.07.2020

'in 33. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip güçlü rakibi karşısında 1-0 kazandı.

Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında evinde 'i ağırladı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 16. dakikada Adams'ın attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Southampton 43 puana çıkarken Manchester City ise 66 puanda kaldı.

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