28 Haziran 2020, Pazar
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Atletico Madrid 2-1 Alaves | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 32. haftasında Atletico Madrid sahasında Deportivo Alaves'i konuk etti. Mücadeleyi Madrid ekibi 2-1 kazandı ve 3. sıradaki yerini korudu.
İspanya La Liga'nın 32. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid sahasında Alaves ile karşılaştı.
Mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmazken, 59. dakikada Saul sahneye çıktı ve Atletico Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı. 73. dakikada penaltı kazanan Madrid ekibinde topun başına Diego Costa geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0
Konuk ekip 90+3'te Joselu'nun penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi ve maç 2-1 sona erdi.
Bu sonuçla birlikte ev sahibi 58 puana yükselirken, Alaves 35 puanda kaldı.
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