28 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Atletico Madrid 2-1 Alaves | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid tek farkla kazandı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

İspanya 'nın 32. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadeleyi Madrid ekibi 2-1 kazandı ve 3. sıradaki yerini korudu.

İspanya 'nın 32. hafta karşılaşmasında sahasında Alaves ile karşılaştı.

Mücadelede ilk yarı gol sesi çıkmazken, 59. dakikada Saul sahneye çıktı ve Atletico Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı. 73. dakikada penaltı kazanan Madrid ekibinde topun başına Diego Costa geçti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0

Konuk ekip 90+3'te Joselu'nun penaltıdan attığı golle farkı bire indirdi ve maç 2-1 sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi 58 puana yükselirken, Alaves 35 puanda kaldı.

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