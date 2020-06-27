Wolfsburg 0-4 Bayern Münih l MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Bayern Münih deplasmanda Wolfsburg'a konuk oldu. Şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih Kingsley Coman, Mickael Cuisance, Robert Lewandowski ve Thomas Müller'in golleriyle deplasmanda 4-0 kazandı.

Almanya Bundesliga'nın 34. haftasında Bayern Münih ile Wolfsburg karşılaştı.

Geçtiğimiz hafalarda üst üste 8. kez şampiyonluğunu ilan eden Bayern, deplasmanda kazanmayı bildi. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 4'de Coman, 37'de Cuisance, 72'de Lewandowski ve 79'da Müller kaydetti.

4-0'lık galibiyetin ardından Bayern sezonu 82 puanla, Wolfsburg ise 49 puanla tamamladı.

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