27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Wolfsburg 0-4 Bayern Münih l MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Bayern bildiğiniz gibi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Bundesliga'nın 34. ve son haftasında deplasmanda 'a konuk oldu. Şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih Kingsley Coman, Mickael Cuisance, Robert Lewandowski ve Thomas Müller'in golleriyle deplasmanda 4-0 kazandı.

'nın 34. haftasında ile karşılaştı.

Geçtiğimiz hafalarda üst üste 8. kez şampiyonluğunu ilan eden Bayern, deplasmanda kazanmayı bildi. Bayern'e galibiyeti getiren golleri 4'de Coman, 37'de Cuisance, 72'de Lewandowski ve 79'da Müller kaydetti.

4-0'lık galibiyetin ardından Bayern sezonu 82 puanla, Wolfsburg ise 49 puanla tamamladı.

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