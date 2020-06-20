20 Haziran 2020, Cumartesi
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Espanyol 1-3 Levante | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Espanyol ile Levante karşı karşıya geldi. Ligin son sırasında bulunan ev sahibi ekip, orta sıralarda yer alan Levante karşısında direnemedi ve maçı 3-1 kaybetti.
İspanya La Liga'nın 30. hafta maçında lig sonuncusu Espanyol, Levante'yi ağırladı.
Mücadelenin 14. dakikasında Mayoral'ın golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip 28. dakikada David Lopez'in golüne engel olamadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.
İkinci yarıda 67. dakikada Bardhi ve 87. dakikada Pedrosa (k.k.) attığı gollerle Levante sahadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Espanyol 24 puanda kalırken, Levanta 38 puana yükseldi.
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