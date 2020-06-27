Premier Lig: Aston Villa 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Wolverhamton deplasmanda Aston Villa'yı 1-0 mağlup ederek bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü Leander Dendoncker kaydetti.

Premier Lig'in 32. haftasında Aston Villa ile Wolverhampton, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip, rakibini 62. dakikada Leander Dendoncker'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek üçüncülük iddiasını sürdürdü.

Wolverhampton bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 19. yenilgisini alan Aston Villa ise 19. sırada yer aldı.

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