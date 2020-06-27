27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Aston Villa 0-1 Wolverhampton | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Wolves deplasmanda kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.06.2020

İngiltere 'in 32. haftasında Wolverhamton deplasmanda 'yı 1-0 mağlup ederek bu sezonki 13. galibiyetini aldı. Konuk takıma galibiyeti getiren golü kaydetti.

'in 32. haftasında ile Wolverhampton, Villa Park'ta karşı karşıya geldi. Konuk ekip, rakibini 62. dakikada 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek üçüncülük iddiasını sürdürdü.

Wolverhampton bu sonuçla puanını 54'e yükselterek 4. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 19. yenilgisini alan Aston Villa ise 19. sırada yer aldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cagliari-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Cagliari-Torino maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Osasuna-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Osasuna-Leganes maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Brescia-Genoa maçı saat kaçta? Hangi kanalda? Brescia-Genoa maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör