27 Haziran 2020, Cumartesi
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Norwich City 1-2 Manchester United | MAÇ SONUCU
İngiltere FA Cup çeyrek final mücadelesinde Manchester United, Norwich City'e konuk oldu. Kırmızı şeytanlar normal süresi 1-1 biten karşılaşmanın uzatma dakikasında bulguğu gol ile maçı 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
İngiltere'nin prestijli kupalarından FA Cup'ta çeyrek final nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Norwich City sahasında Manchester United'ı ağırladı. Normal süresi 1-1 sona eren mücadele uzatmalara gitti. Manchester United O. Ighalo ile 51. dakikada 1-0 öne geçti. Norwich City 75. dakikada T. Cantwell ile cevap verdi. 118. dakikada H. Maguire ile 2-1 öne geçen Manchester United sahadan galibiyetle ayrıldı. Öte yandan Norwich City'de Klose 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
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