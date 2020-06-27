28 Haziran 2020, Pazar
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Lazio 2-1 Fiorentina | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 28. hafta karşılaşmasında Lazio, evinde Fiorentina'yla karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
Serie A'nın 28. haftasında Lazio ile Fiorentina karşı karşıya geldi.
Konuk ekip 25. dakikada Franck Ribery ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını arttıran Lazio, 67. dakikada Immobile'nin penaltıdan attığı golle eşitliği sağladı.
83. dakikada Alberto ile öne geçen Lazio, maçta başka gol sesi çıkmayınca 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu ve zirve takibini sürdürdü.
Bu sonuçla birlikte Lazio 65 puana çıktı, Fiorentina ise 31 puanda kaldı.
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