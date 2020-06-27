Bundesliga: Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim'i ağırladı. Konuk ekip deplasmanda rakibine fark atarak 4-0 galip geldi ve Avrupa vizesini kaptı.

Almanya Bundesliga'nın son haftasında ikinciliği garantileyen Borussia Dortmund Hoffenheim ile karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibine 4-0 yenildi ve sezonu 69 puanla kapattı.

Karşılaşmada Hoffenheim'ın gollerini 8, 30, 48 ve 50. dakikada Kramaric atarak takımının 4 golünü de üstlendi ve maçın adamı oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Hoffenheim, Avrupa vizesini kaptı.

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