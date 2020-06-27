27 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Borussia Dortmund 0-4 Hoffenheim | MAÇ SONUCU

Kramaric şov yaptı! Hoffenheim Dortmund'a fark attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 Giriş Tarihi: 27.06.2020

Almanya Bundesliga'nın 34. ve son haftasında sahasında 'i ağırladı. Konuk ekip deplasmanda rakibine fark atarak 4-0 galip geldi ve Avrupa vizesini kaptı.

Almanya Bundesliga'nın son haftasında ikinciliği garantileyen ile karşılaştı. Ev sahibi ekip rakibine 4-0 yenildi ve sezonu 69 puanla kapattı.

Karşılaşmada Hoffenheim'ın gollerini 8, 30, 48 ve 50. dakikada Kramaric atarak takımının 4 golünü de üstlendi ve maçın adamı oldu.

Bu sonuçla birlikte puanını 52'ye yükselten Hoffenheim, Avrupa vizesini kaptı.

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