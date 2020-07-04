Premier Lig: Chelsea 3-0 Watford | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea sahasında Watford'u ağırladı. 'Maviler', karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında Chelsea evinde Watford ile karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 28. dakikada Giroud, 43'te Willian (p) ve 90+2'de Barkley'in attığı golle karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip puanını 57'ye yükseltirken, Watford ise 28 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.

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