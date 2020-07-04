05 Temmuz 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Premier Lig: Chelsea 3-0 Watford | MAÇ SONUCU

Chelsea evinde rahat kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 05.07.2020 Giriş Tarihi: 04.07.2020

'in 33. haftasında sahasında 'u ağırladı. 'Maviler', karşılaşmayı 3-0'lık sonuçla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

Premier Lig'in 33. hafta karşılaşmasında evinde ile karşılaştı.

Mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 28. dakikada Giroud, 43'te Willian (p) ve 90+2'de Barkley'in attığı golle karşılaşmadan 3-0 üstünlükle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte ev sahibi ekip puanını 57'ye yükseltirken, Watford ise 28 puanda kaldı ve düşme hattından uzaklaşamadı.

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