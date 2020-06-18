10 milyon euro istedi

Bordeaux'nun geçen sezon 8.5 milyon euro'ya satın aldığı Samuel Kalu'yu satmaya hazır olduğu ifade edildi… Bu sezon sadece 1 gol ve 1 asist yapabilen Kalu için Fransızların, 22 yaşında olmasını göz önünde tutarak 10 milyon euro'luk bir rakam istemeye karar verdiği öğrenildi.

DİĞER

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ

Bordeaux'nungeçen sezon 8.5 milyon euro'ya satın aldığı Samuel Kalu'yu satmaya hazır olduğu ifade edildi… Bu sezon sadece 1 gol ve 1 asist yapabilen Kalu için Fransızların, 22 yaşında olmasını göz önünde tutarak 10 milyon euro'luk bir rakam istemeye karar verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın Nijeryalı sağ beki kiralamak istediği iddia edilmişti.