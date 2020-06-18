18 Haziran 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

10 milyon euro istedi

10 milyon euro istedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

Bordeaux'nun geçen sezon 8.5 milyon euro'ya satın aldığı Samuel Kalu'yu satmaya hazır olduğu ifade edildi… Bu sezon sadece 1 gol ve 1 asist yapabilen Kalu için Fransızların, 22 yaşında olmasını göz önünde tutarak 10 milyon euro'luk bir rakam istemeye karar verdiği öğrenildi.

Bordeaux'nun geçen sezon 8.5 milyon euro'ya satın aldığı Samuel Kalu'yu satmaya hazır olduğu ifade edildi… Bu sezon sadece 1 gol ve 1 asist yapabilen Kalu için Fransızların, 22 yaşında olmasını göz önünde tutarak 10 milyon euro'luk bir rakam istemeye karar verdiği öğrenildi. Galatasaray'ın Nijeryalı sağ beki kiralamak istediği iddia edilmişti.
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