Barcelona-Leganes maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ligler arasında İspanya La Liga'da vardı. LA Liga geçtiğimiz hafta yeniden başladı. Yaniden başlayan La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, Leganes'i konuk ediyor.
La Liga'nın 29. haftasında Barcelona ile Leganes karşı karşıya geliyor. Bu maç öncesinde 61 puanı bulunan Barcelona, liderlik koltuğunda oturuyor. 23 puanlı Leganes ise 19. sırada yer alıyor. Karşılaşma hem şampiyonluk hem düşme hattını yakından ilgilendiriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Barcelona deplasmanda 2-1'lik skorla kazandı. Katalan ekipte sarı kart cezalısı Jordi Alba ile sakatlığı devam eden Ousmane Dembele karşılaşmada forma giyemeyecek. Leganes'te ise Rodriguez ve Siovas, sarı kart cezalısı oldukları gerekçesiyle Barcelona karşısında oynayamayacak.
BARCELONA-LEGANES MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona-Leganes maçı bu akşam 23:00'da Spor Smart'tan canlı yayınlanacak.
BARCELONA-LEGANES MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Firpo, Vidal, Busquets, De Jong, Griezmann, Luis Suarez, Messi
Leganes: Cuellar, Silva, Omeruo, Awaziem, Bustinza, Rodrigues, Mesa, Garcia, Amadou, Rosales, Carrillo
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER
Barcelona, son 26 iç sahadaki maçında yenilmedi (LaLiga)
Barcelona, Leganes ile oynadığı son 8 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 4 maçında ilk yarıda da ikinci yarıda da galip geldi (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı son 8 maçının 7 tanesinde kazandı (Bütün Turnuvalarda)
Barcelona, Leganes ile oynadığı iç sahadaki son 3 maçında en az 3 gol attı (Bütün Turnuvalarda)
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