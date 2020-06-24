24 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Atalanta-Lazio maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 24.06.2020

İtalya 'nın en iyi futbol oynayan takımları arasında yer alan ve karşı karşıya geliyor. Atalanta sahasında Lazio'yu ağırlıyor. Şampiyonluk yarışındaki Lazio için bu akşam hedef mutlak 3 puan almak. Maçtan önce futbolseverler maçın yayınlanacağı saati ve kanalı araştırıyor. Peki, Atalanta-Lazio maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya 'da heyecan devam ediyor. Serie A'da bu sezon gösterdikleri performansla parmak ısırtan ve bu akşam kozlarını paylaşacak. UEFA Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Atalanta, sahasında şampiyonluk yarışındaki Lazio'yu konuk ediyor. Lazio bu sezon son 18 maçın 16 tanesini kazandı. Atalanta'da kırmızı kart cezalısı Pasalic maçta forma giyemeyecek. Lazio'da ise Lulic, Leiva ve Luiz Felipe bu akşam forma giyemeyecek.

ATALANTA-LAZIO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Atalanta ile Lazio arasında oynanacak maç bu akşam 22:45'te oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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