23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

SPAL-Cagliari maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

'nın 27. haftasında düşme hattında bulunan ve çıkış araya sahasında 'yi ağırlıyor. Ev sahibi ekip son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Maçtan önce sporseverler maçın saati ve yayınlanacak kanalı araştırıyor. Peki, SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 27. haftasında kritik bir mücadele futbolseverleri bekliyor. Düşme hattında yer alan sahasında 'yi ağırlıyor. SPAL maçı kazanarak çıkışa geçmek istiyor. Cagliari'de Radja Nainggolan, Paolo Faragò, Leonardo Pavoletti, Luca Ceppitelli ve Luca Cigarini maçta forma giyemeyecek.

SPAL-CAGLIARI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

SPAL ile Cagliari arasında oynanacak olan mücadele bu akşam 20:30'da başlayacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

Hellas Verona-Napoli maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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