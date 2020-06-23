SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Son olarak İtalya Kupası'nı müzesine götüren Napoli, Hellas Verona deplasmanına konuk oluyor. İki takım arasında 1 puanlık fark bulunuyor. Maçtan önce futbolseverler maçın saati ve yayıncısını araştırıyor. Peki, Hellas Verona-Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?