23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Geona-Parma maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 23.06.2020

'nın 27. haftasında sahasında 'yı ağırlayacak. Düşme hattında yer alan Genoa'nın kazanmaktan başka çaresi yok. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 27. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen kendi evinde Avrupa Ligi şansı süren 'yı ağırlayacak. Genoa'da Ivan Radovanovic forma giyemeyecek. Son haftalarda oldukça formda olan Genoa kazanarak formunu sürdürmeyi ve tehlike bölgesinden çıkmayı hedefliyor.

GEONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Geona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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