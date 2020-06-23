Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 27. haftasında düşme hattında bulunan ve çıkış araya SPAL sahasında Cagliari'yi ağırlıyor. Ev sahibi ekip son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabildi. Maçtan önce sporseverler maçın saati ve yayınlanacak kanalı araştırıyor. Peki, SPAL-Cagliari maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?