23 Haziran 2020, Salı
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Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Genoa sahasında Parma'yı ağırlayacak. Düşme hattında yer alan Genoa'nın kazanmaktan başka çaresi yok. Maçtan önce futbolseverler karşılaşmanın saati ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Peki, Geona-Parma maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 27. haftasında düşme hattından kurtulmak isteyen Genoa kendi evinde Avrupa Ligi şansı süren Parma'yı ağırlayacak. Genoa'da Ivan Radovanovic forma giyemeyecek. Son haftalarda oldukça formda olan Genoa kazanarak formunu sürdürmeyi ve tehlike bölgesinden çıkmayı hedefliyor.
GEONA-PARMA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Geona-Parma maçı bu akşam saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.
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