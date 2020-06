Merih Demiral'dan geri dönüş sözleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Merih Demiral'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi. Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.

Juventus'un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

🗣️"I feel very good now and I will join the team very soon."



⚪️⚫️ Merih Demiral set to star again for Juventus 💪#UCL | @juventusfcen pic.twitter.com/CCxBznwRZs