23 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Merih Demiral'dan geri dönüş sözleri

Merih Demiral'dan geri dönüş sözleri
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 23.06.2020 Giriş Tarihi: 23.06.2020

İtalya Serie A devi 'ta forma giyen ve ligin 19. haftasında Roma ile oynana maçta sol dizinden sakatlanarak sahalardan uzun bir süre uzak kalan milli futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yakında takıma katılacağını söyledi.

Şampiyonlar Ligi'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 'ın iyileşmek üzere olduğu sinyali verildi. Söz konusu paylaşımda ifadelerine yer verilen milli futbolcu, "Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok yakında takıma katılacağım." dedi.

'un Roma ile Serie A'nın 19. haftasında ocak ayında deplasmanda yaptığı maçta, sol dizinden sakatlanan ve ameliyat edilen Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağı duyurulmuştu. Milli oyuncu, mayıs ayında saha çalışmalarına başladığını açıklamıştı.

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