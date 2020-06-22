22 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'da kavga! Messi ve Griezmann kavga etti!

Barcelona'da büyük kavga!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 Giriş Tarihi: 22.06.2020

'da liderliği Real Madrid'e kaptıran 'da sinirler gerildi. Antrenmanda dünyaca ünlü yıldızlar birbirine girdi. Barcelona'da ile 'ın kavga ettiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcular birbirine girdi. ile 'nın bugün yaptığı antrenmanda kavga etti. Teknik direktör Quique Setien ve bazı oyuncuların araya girerek kavgayı ayırdığı iddia edildi. Kavga sebebi olarak, Barcelona'nın Leganes ile yaptığı 29. hafta maçında Messi'nin Fransız takım arkadaşına tek bir pas dahi atmadığı belirtildi. Messi ve Griezmann arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği öğrenildi.

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