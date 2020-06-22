Barcelona'da kavga! Messi ve Griezmann kavga etti!

La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da sinirler gerildi. Antrenmanda dünyaca ünlü yıldızlar birbirine girdi. Barcelona'da Lionel Messi ile Antoine Griezmann'ın kavga ettiği iddia edildi.

Dünyaca ünlü yıldız futbolcular birbirine girdi. Lionel Messi ile Antoine Griezmann Barcelona'nın bugün yaptığı antrenmanda kavga etti. Teknik direktör Quique Setien ve bazı oyuncuların araya girerek kavgayı ayırdığı iddia edildi. Kavga sebebi olarak, Barcelona'nın Leganes ile yaptığı 29. hafta maçında Messi'nin Fransız takım arkadaşına tek bir pas dahi atmadığı belirtildi. Messi ve Griezmann arasındaki gerilimin uzun süredir devam ettiği öğrenildi.

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