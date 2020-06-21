21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Aston Villa-Chelsea maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 30. haftasında sahasında 'yi ağırlıyor. Günün en kritik mücadelelerinden biri olan Aston Villa-Chelsea maçı öncesi futbolseverler detaylı araştırma yapıyor. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'de 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Düşme hattında bulunan ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Lampard'ın yönetimindeki karşı karşıya geliyor. Aston Villa'nın ligde kalmak için bu zorlu maçtan puan veya puanlar alması gerekiyor. İki takım arasında oynanan son 5 maçı da Chelsea kazandı. Aston Villa son 10 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Chelsea maçı saat 18:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Newcastle United-Sheffield United maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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