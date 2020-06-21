İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Aston Villa sahasında Chelsea'yi ağırlıyor. Günün en kritik mücadelelerinden biri olan Aston Villa-Chelsea maçı öncesi futbolseverler detaylı araştırma yapıyor. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı da merak konusu oldu. Peki, Aston Villa-Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta tüm hızıyla devam ediyor. Düşme hattında bulunan Aston Villa ile Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadele eden Lampard'ın yönetimindeki Chelsea karşı karşıya geliyor. Aston Villa'nın ligde kalmak için bu zorlu maçtan puan veya puanlar alması gerekiyor. İki takım arasında oynanan son 5 maçı da Chelsea kazandı. Aston Villa son 10 lig maçında sadece 1 galibiyet alabildi.

ASTON VILLA-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Aston Villa-Chelsea maçı saat 18:15'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

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