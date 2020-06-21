21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Aston Villa 1-2 Chelsea | MAÇ SONUCU l ÖZET İZLE

Chelsea 3 puanı deplasmanda kaptı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 Giriş Tarihi: 21.06.2020

'in 30. haftasında 'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı Hause'nin golüyle yenik kapatan Maviler, Pulisic ve Giroud'nun ikinci devrede attığı gollerle zafere uzanıp, corona virüsü arası sonrası lige 3 puanla başladı.

'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren , ateş hattındaki 'ya konuk oldu. Maviler zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılıp corona virüsü arası sonrası lige 3 puanla başladı.

Ev sahibi Aston Villa ilk yarıyı Hause'nin 43'te attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Chelsea, 60'ta Giroud ve 62'de Pulisic'le zafere uzandı.

Lampard'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 51'e yükseltip 4. sıradaki yerini korurken, 19. sıradaki Aston Villa ise 26 puanda kaldı.

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