İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Chelsea, Aston Villa'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. İlk yarıyı Hause'nin golüyle yenik kapatan Maviler, Pulisic ve Giroud'nun ikinci devrede attığı gollerle zafere uzanıp, corona virüsü arası sonrası lige 3 puanla başladı.

İngiltere Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Chelsea, ateş hattındaki Aston Villa'ya konuk oldu. Maviler zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılıp corona virüsü arası sonrası lige 3 puanla başladı.

Ev sahibi Aston Villa ilk yarıyı Hause'nin 43'te attığı golle 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda baskısını artıran Chelsea, 60'ta Giroud ve 62'de Pulisic'le zafere uzandı.

Lampard'ın öğrencileri bu sonuçla puanını 51'e yükseltip 4. sıradaki yerini korurken, 19. sıradaki Aston Villa ise 26 puanda kaldı.

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