20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Paderborn 1-3 Borussia Mönchengladbach | MAÇ SONUCU

DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. haftasında  evinde Mönchengladbach'ı ağırladı. Hofmann ve Stindl'ın (2) golleriyle zafere uzanan konuk ekip, puanını 62'ye çıkarıp 4. sıradki yerini korudu.

Geçtiğimiz hafta Bundesliga'dan bir alt lige düşmeyi garantileyen sahasında ligin güçlü ekiplerinden 'ı ağırladı. Deplasman ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda son derece kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Gladbach'a galibiyeti getiren golleri Patrick Hermann ve Lars Stindl (2) kaydetti. Paderborn'un tek golü Sven Michel'den geldi.

2 DAKİKADA 2 KIRMIZI ÇIKTI!

Ev sahibi ekip Paderborn 2 dakika içinde mücadelede 9 kişi kaldı. 65. dakikada Leopold Zingerle ve 66. dakikada Uwe Hünemeier ikinci sarı karttan gördükleri kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bundesliga'nın son haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında 'i ağırlayacak. Ligden düşmesi kesinleşen Paderborn, E. Frankfurt deplasmanı ile sezonu noktalayacak.

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