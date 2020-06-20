Almanya Bundesliga'nın 33. haftasında Paderborn evinde Mönchengladbach'ı ağırladı. Hofmann ve Stindl'ın (2) golleriyle zafere uzanan konuk ekip, puanını 62'ye çıkarıp 4. sıradki yerini korudu.

Geçtiğimiz hafta Bundesliga'dan bir alt lige düşmeyi garantileyen Paderborn sahasında ligin güçlü ekiplerinden Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. Deplasman ekibi karşılaşmayı 3-1 kazanarak Şampiyonlar Ligi yolunda son derece kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Gladbach'a galibiyeti getiren golleri Patrick Hermann ve Lars Stindl (2) kaydetti. Paderborn'un tek golü Sven Michel'den geldi.

2 DAKİKADA 2 KIRMIZI ÇIKTI!



Ev sahibi ekip Paderborn 2 dakika içinde mücadelede 9 kişi kaldı. 65. dakikada Leopold Zingerle ve 66. dakikada Uwe Hünemeier ikinci sarı karttan gördükleri kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bundesliga'nın son haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Hertha Berlin'i ağırlayacak. Ligden düşmesi kesinleşen Paderborn, E. Frankfurt deplasmanı ile sezonu noktalayacak.

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