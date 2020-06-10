10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Everton yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle futbolcu maaşlarını erteledi!

Everton'dan flaş karar! Corona virüsü nedeniyle...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Milli forvetimiz 'un kariyerini sürdürdüğü, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton flaş bir karar aldı. İngiliz ekibi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle futbolcu maaşlarına 3 ay boyunca yüzde 50'ye varan erteleme yapacak.

Everton Üst Yöneticisi (CEO) Denise Barrett-Baxendale, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, teknik direktör ve ekibinin mart ayı maaşlarında yüzde 30 oranında kesinti yaptığını belirtti.

Futbolcuların da kulüp personeline destek için adım attığını kaydeden Baxendale, "A takım oyuncuları gelecek 3 ay boyunca maaşlarında yüzde 50'ye varan erteleme yapılmasını gönüllü olarak kabul etti" ifadesini kullandı.

Salgının getirdiği ekonomik sorunları hafifletmeye çalıştıklarını aktaran kulüp CEO'su, futbolculara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Baxendale, bazı taraftarların bilet ve kombine ücretlerinin iadesinden vazgeçerek bu yolla kulübe 400 bin sterline yakın bağış yaptığını sözlerine ekledi.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, 17 Haziran'da yeniden başlayacak İngiltere Premier Lig'de 12. sırada yer alıyor.

Premier Lig'in fikstürü belli oldu! haberin devamı

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