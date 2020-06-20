20 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

FC Köln 1-1 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

Köln ve Frankfurt yenişemedi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 20.06.2020 Giriş Tarihi: 20.06.2020

'nın 33. hafta maçında FC sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele Kainz ve Bas Dost'un karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

'da 33. hafta karşılaşmasında FC evinde ile karşı karşıya geldi.

İlk yarının son anlarında ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Kainz, 45. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve karşılaşmanın ilk yarısı bu sonuçla bitti.

Konuk ekipte 72. dakikada Bas Dost sahneye çıktı ve skoru tayin eden golü attı: 1-1.

Bu sonuçla birlikte Köln 36 puana çıkarken, Frankfurt ise 42 puana yükseldi.

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