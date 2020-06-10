10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Schalke 04 Kerim’i kaptı

Schalke 04 Kerim’i kaptı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

Milan forması giyen milli futbolcu 'nun kuzeni Kerim, 04'e transfer oldu. Hoffenheim U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun oynadığı Alman ekibiyle anlaştı, yeni takımıyla 4 senelik sözleşme imzaladı.

Milan forması giyen milli futbolcu 'nun kuzeni Kerim, 04'e transfer oldu. Hoffenheim U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun oynadığı Alman ekibiyle anlaştı, yeni takımıyla 4 senelik sözleşme imzaladı.

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