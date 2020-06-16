16 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Union Berlin-Paderborn maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çokan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen , 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. evinde 'u ağırlıyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde futbolseverler detayları araştırıyor. Peki, Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'nın 32. haftasında heyecan devam ediyor. Düşme hattını yakından ilgilendiren maçta ile karşı karşıya geliyor. Paderborn pandemi sonrası beklenenin çok daha altında dönüş yaptı. Aldığı ağır yenilgiler sonrası Union Berlin karşısında 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Union Berlin ise mücadeleden galibiyetle ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.

UNION BERLIN-PADERBORN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Union Berlin-Paderborn maçı 21:30'da S Sport Plus ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

Freiburg-Hertha Berlin maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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