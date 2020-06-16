Union Berlin-Paderborn maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32. haftasında Freiburg sahasında Hertha Berlin'i ağırlıyor. Freiburg sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamak için mücadele ediyor. Hertha Berlin ise sezon başından beri istediği performansı sahaya ortaya koyamıyor. Sakatlıklarla da başı dertte olan Hertha Berlin 3 puan alarak rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?