16 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Kazanırsa Şampiyon! Werder Bremen- Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Werder Bremen-Bayern Münih maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 Giriş Tarihi: 16.06.2020

Bundesliga'nın 32. haftasında lider 'e konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda istatistikleri alt üst eden Bayern Münih, Geçtiğimiz hafta Paderborn'u gol yağmuruna tutan Werder Bremen'i yenerek yara almak istemiyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Werder Bremen- Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32. haftasında , 'e konuk oluyor. Ligde oynadığı son 17 maçın 16'sını kazanan Bayern Münih, 73 puanla liderlik koltuğunda otururken Werder Bremen ise haftaya 28 puanla 17. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bayern Münih 6-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bavyera ekibi, eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, Bundesliga'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

NURİ ŞAHİN VE ÖMER TOPRAK KADRODA YOK

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan , ve Möhwald karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bayern Münih'te ise Arp, Thiago ve Tolisso, bu maçta forma giyemeyecek.

WERDER BREMEN-BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Eggestein, Vogt, Klaassen, Bittencourt, Sargent, Rashica

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

WERDER BREMEN- BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen- Bayern Münih maçı bu akşam 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

Union Berlin-Paderborn maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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