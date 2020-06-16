Kazanırsa Şampiyon! Werder Bremen- Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32. haftasında lider Bayern Münih Werder Bremen'e konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda istatistikleri alt üst eden Bayern Münih, Geçtiğimiz hafta Paderborn'u gol yağmuruna tutan Werder Bremen'i yenerek yara almak istemiyor. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Werder Bremen- Bayern Münih maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, Werder Bremen'e konuk oluyor. Ligde oynadığı son 17 maçın 16'sını kazanan Bayern Münih, 73 puanla liderlik koltuğunda otururken Werder Bremen ise haftaya 28 puanla 17. sırada giriyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan mücadeleyi Bayern Münih 6-1'lik skorla kazanmayı başardı. Bavyera ekibi, eğer bu maçtan galibiyetle ayrılırsa, Bundesliga'nın bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

NURİ ŞAHİN VE ÖMER TOPRAK KADRODA YOK

Ev sahibi ekipte sakatlıkları bulunan Nuri Şahin, Ömer Toprak ve Möhwald karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bayern Münih'te ise Arp, Thiago ve Tolisso, bu maçta forma giyemeyecek.

WERDER BREMEN-BAYERN MÜNIH MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Werder Bremen: Pavlenka, Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson, Eggestein, Vogt, Klaassen, Bittencourt, Sargent, Rashica

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Coman, Lewandowski

WERDER BREMEN- BAYERN MÜNIH MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Werder Bremen- Bayern Münih maçı bu akşam 21:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

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