Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32. haftasında Freiburg sahasında Hertha Berlin'i ağırlıyor. Freiburg sezon sonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamak için mücadele ediyor. Hertha Berlin ise sezon başından beri istediği performansı sahaya ortaya koyamıyor. Sakatlıklarla da başı dertte olan Hertha Berlin 3 puan alarak rahat bir nefes almak istiyor. Peki, Freiburg-Hertha Berlin maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Bundesliga'nın 32. haftasında Freiburg ile Hertha Berlin karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular dikkat çekiyor. Freiburg'da Manuel Gulde sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Florian Kath ve Yoric Ravet'in durumu henüz belli değil. Hertha Berlin'de ise 6 futbolcu sakat durumda, 1 futbolcu kırmızı kart cezalısı ve 4 futbolcunun maç öncesi sakatlık durumu şüpheli.
FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Freiburg-Hertha Berlin maçı saat 21:30'da TRT SPOR'da canlı yayınlanacak.
FREIBURG-HERTHA BERLIN MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Freiburg: Schwolow, Günter, Lienhart, Heintz, Kübler, Schmid, Höfler, Koch, Waldschmidt, Grifo, Petersen
Hertha Berlin: Jarstein, Plattenhardt, Stark, Torunarigha, Pekarík, Skjelbred, Lukébakio, Grujic, Darida, Cunha, Ibisevic
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