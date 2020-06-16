16 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Mönchengladbach-Wolfsburg maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.06.2020

Bundesliga'nın 32.haftasında ligin formda takımlarından sahasında 'u ağırlıyor. Wolfsburg ise son 6 deplasman maçının beşini kazandı. Maç öncesi futbolseverler tüm detayları araştırıyor. Peki, Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

'da heyecan devam ediyor. Hafta içi maçlarında sahasında 'u ağırlıyor. Şampiyonlar Ligi hedefi bulunan Mönchengladbach kazanarak Leverkusen'in puan kaybetmesini bekleyecek. Wolfsburg ise UEFA Avrupa Ligi'ne gidebilmek için bulunduğu konumu korumak istiyor.

MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Mönchengladbach-Wolfsburg maçı bu akşam 19:30'da S Sport 2'den canlı yayınlanacak.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-WOLFSBURG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Wendt, Ginter, Elvedi, Lainer, Kramer, Neuhaus, Herrmann, Hofmann, Stindl, Embolo

Wolfsburg: Casteels, Roussillon, Brooks, Pongracic, Mbabu, Schlager, Gerhardt, Arnold, Brekalo, Weghorst

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKEN İSTATİSTİKLER

Borussia M.Gladbach, son 14 iç sahadaki maçının 12 tanesinde 2.5'ten fazla gol oldu (Bundesliga)
Borussia M.Gladbach, Wolfsburg ile oynadığı son 5 maçında 2.5'ten fazla gol oldu (Bütün Turnuvalarda)
Wolfsburg, son 6 dış sahadaki maçının 5 tanesinde kazandı (Bundesliga)
Wolfsburg, Borussia M.Gladbach ile oynadığı son 3 maçında en az 2 gol attı (Bütün Turnuvalarda)

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