Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'da formda ekiplerden biri olan Granada, Sevilla'ya 2-0 mağlup olan Real Betis'e konuk oluyor. Real Betis son 5 maçının dördünden mağlup ayrılırken, Granada 5 maçtır kaybetmiyor. Maç öncesi futbolseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
Son olarak Sevilla derbisinden 2-0 mağlup ayrılan Real Betis, form grafiği oldukça iyi durumda olan Granada'yı konuk ediyor. Juanmi, Javi Garcia ve Sidnei gibi yıldızlarından yoksun olan Real Betis mutlak galibiyet arıyor. Granda'nın kadrosunda da ciddi eksikler bulunuyor. Granada takımında Neyder Lozano ,Quini, Álex Martínez, Ángel Montoro, Maxime Gonalons gibi isimlerin eksikliği can sıkıyor.
REAL BETIS-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Real Betis-Granada mücadelesi 23:00'da Spor Smart canlı yayınlayacak.
MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Real Betis, takımının en son 9 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Real Betis, son 7 iç sahadaki maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı (LaLiga)
Granada, son 11 dış sahadaki maçının 10 tanesinde kazanamadı (LaLiga)
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