15 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

'da formda ekiplerden biri olan , Sevilla'ya 2-0 mağlup olan 'e konuk oluyor. Real Betis son 5 maçının dördünden mağlup ayrılırken, Granada 5 maçtır kaybetmiyor. Maç öncesi futbolseverler maçla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Real Betis-Granada maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Son olarak Sevilla derbisinden 2-0 mağlup ayrılan , form grafiği oldukça iyi durumda olan 'yı konuk ediyor. Juanmi, Javi Garcia ve Sidnei gibi yıldızlarından yoksun olan Real Betis mutlak galibiyet arıyor. Granda'nın kadrosunda da ciddi eksikler bulunuyor. Granada takımında Neyder Lozano ,Quini, Álex Martínez, Ángel Montoro, Maxime Gonalons gibi isimlerin eksikliği can sıkıyor.

REAL BETIS-GRANADA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Real Betis-Granada mücadelesi 23:00'da Spor Smart canlı yayınlayacak.

MAÇ ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Real Betis, takımının en son 9 iç sahadaki maçında 2.5'ten fazla gol oldu (LaLiga)
Real Betis, son 7 iç sahadaki maçının 6 tanesinde en az 2 gol attı (LaLiga)
Granada, son 11 dış sahadaki maçının 10 tanesinde kazanamadı (LaLiga)

Levante-Sevilla maçı saat kaçta? Hangi kanalda? haberin devamı

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