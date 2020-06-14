15 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: Schalke 04 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Schalke 04'ün galibiyet hasreti sürüyor
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

Bundesliga'nın 31. haftasında 04, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü 51. dakikada Caligiuri'den (p) gelirken, konuk takımın golünü 81. dakikada Miranda (k.k.) kaydetti. Bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 13 maça çıktı.

Bundesliga'nın 31. haftasında 04 ile , Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. 51. dakikada Daniel Caligiuri'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 81. dakikada Juan Miranda'nın kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

SCHALKE'DE 3 TÜRK İLK 11'DE BAŞLADI

Schalke 04'te Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan mücadeleye ilk 11'de başladı. Kabak, 90 dakika sahada kalırken, Bozdoğan 69, Kutucu ise 73 dakika sahada kaldı. Öte yandan Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay ise ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika görev aldı.

Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 9. sıraya yükseldi. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Bayer Leverkusen ise 57 puanla 5. sıraya çıktı.

Bundesliga'nın 32. haftasında Schalke 04, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.30'da Einracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün 21.30'da Köln'ü konuk edecek.

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