Bundesliga: Schalke 04 1-1 Bayer Leverkusen | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Bundesliga'nın 31. haftasında Schalke 04, sahasında Bayer Leverkusen ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takımın golü 51. dakikada Caligiuri'den (p) gelirken, konuk takımın golünü 81. dakikada Miranda (k.k.) kaydetti. Bu sonuçla üst üste ikinci beraberliğini alan Schalke 04'ün galibiyet hasreti 13 maça çıktı.
Bundesliga'nın 31. haftasında Schalke 04 ile Bayer Leverkusen, Veltins-Arena'da karşı karşıya geldi. 51. dakikada Daniel Caligiuri'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi takım, 81. dakikada Juan Miranda'nın kendi kalesine attığı gole engel olamadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
SCHALKE'DE 3 TÜRK İLK 11'DE BAŞLADI
Schalke 04'te Ozan Kabak, Ahmed Kutucu ve Can Bozdoğan mücadeleye ilk 11'de başladı. Kabak, 90 dakika sahada kalırken, Bozdoğan 69, Kutucu ise 73 dakika sahada kaldı. Öte yandan Bayer Leverkusen'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Kerem Demirbay ise ilk 11'de başladığı maçta 75 dakika görev aldı.
Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 39'a yükselterek 9. sıraya yükseldi. Bu sezonki 6. beraberliğini alan Bayer Leverkusen ise 57 puanla 5. sıraya çıktı.
Bundesliga'nın 32. haftasında Schalke 04, 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 19.30'da Einracht Frankfurt deplasmanına konuk olacak. Bayer Leverkusen ise aynı gün 21.30'da Köln'ü konuk edecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı