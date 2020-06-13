13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Celta Vigo 0-1 Villarreal | MAÇ SONUCU

Villarreal Celta Vigo'yu uzatmalarda devirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan liglerden olan ve vakaların düşmesinin ardından yeniden başlayan İspanya Ligi 'da Villarreal, deplasmanda 'yu 1-0 mağlup etti. Konuk takıma galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada kaydetti.

'nın 28. haftasında ile Villarreal, Balaidos Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Konuk takım, rakibini 90+2. dakikada 'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3 maç aradan sonra galip geldi.

Celta Vigo'da milli futbolcu Okay Yokuşlu, yedek kulübesinde başladığı maçın 46. dakikasında oyuna dahil oldu.

Villarreal bu sonuçla 12. galibiyetini alarak puanını 41'e yükseltti ve 8. sıradaki yerini korudu. Bu sezonki 12. yenilgisini alan Celta Vigo ise 26 puanla 17. sırada kaldı.

La Liga'nın 29. haftasında Villarreal, 16 Haziran Salı günü TSİ 20.30'da sahasında Mallorca'yı ağırlayacak. Celta Vigo ise 17 Haziran Çarşamba günü TSİ 20.30'da Valladolid deplasmanına konuk olacak.

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