13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Leganes 1-2 Real Valladolid | MAÇ SONUCU

Enes attı Valladolid kazandı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.06.2020

La Liga'nın 28. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Leganes'i 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu , 2. dakikada takımını öne geçiren golü atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'da Leganes ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.

Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Valladolid 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

BU SEZONKİ 5. GOLÜ ATTI

Real Valladolid'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu , 2. dakikada attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Milli futbolcu, La Liga'da bu sezon 5. golünü kaydetti.

Konuk ekip 54. dakikada Ruben Alcarez ile farkı ikiye çıkarırken, Leganes'te 84. dakikada kazanılan penaltıyı Oscar Rodriguez gole çevirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.

Puanını 32'ye yükselten Valladolid 14. sıraya tırmanırken, 23 puanda kalan Leganes 19. sırada yer aldı.

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