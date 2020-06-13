Leganes 1-2 Real Valladolid | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 28. haftasında Real Valladolid, deplasmanda Leganes'i 2-1 mağlup etti. Milli futbolcu Enes Ünal, 2. dakikada takımını öne geçiren golü atarak galibiyette önemli rol oynadı.
Corona virüsü arasının ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'da Leganes ile Real Valladolid karşı karşıya geldi.
Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Valladolid 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
BU SEZONKİ 5. GOLÜ ATTI
Real Valladolid'de karşılaşmaya 11'de başlayan milli futbolcu Enes Ünal, 2. dakikada attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Milli futbolcu, La Liga'da bu sezon 5. golünü kaydetti.
Konuk ekip 54. dakikada Ruben Alcarez ile farkı ikiye çıkarırken, Leganes'te 84. dakikada kazanılan penaltıyı Oscar Rodriguez gole çevirdi ancak bu gol puan için yeterli olmadı.
Puanını 32'ye yükselten Valladolid 14. sıraya tırmanırken, 23 puanda kalan Leganes 19. sırada yer aldı.
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