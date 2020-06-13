Bundesliga: Wolfsburg 2-2 Freiburg | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ
Bundesliga'nın 31. haftasında Wolfsburg, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Freiburg ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takımı golleri 14 ve 27. dakikalarda Weghorst'tan gelirken, konuk ekibin gollerini 43. dakikada Höler ve 46. dakikada Sallai kaydetti.
Bundesliga'nın 31. haftasında Wolfsburg ile Freiburg, Volkswagen Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi takım, 2-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibiyle 2-2 berabere kalarak fırsat tepti.
Wolfsburg'un golleri 14. ve 27. dakikada (p) Wout Weghorst'tan gelirken, Freiburg'un gollerini 43. dakikada Lucas Höler ve 46. dakikada Roland Sallai kaydetti.
Ev sahibi takım bu sonuçla puanını 46'ya yükselterek 6. sıradaki yerini korudu. Puanını 42'ye çıkaran Freiburg ise 8. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 32. haftasında Wolfsburg, 16 Haziran Salı günü TSİ 19.30'da Borussia Mönchengladbach deplasmanına konuk olacak. Freiburg ise aynı gün TSİ 21.30'da Hertha Berlin'i ağırlayacak.
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