31 Mayıs 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı

Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 31.05.2020

Dünyaca ünlü efsane forvetlerden ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. takımında oynayan Koller, 47 yaşında tam 15 gol kaydetti.

Çekya Milli Takımı'nın efsane forvetlerinden biri olan muhteşem performansına devam ediyor. 47 yaşında olan Koller, gollerini sıralamaya devam ediyor. Kariyerini Çekya'nın takımında sürdüren Koller, 47 yaşında olmasına rağmen bu sezon tam 15 gol attı. 'ta yıldızı parlayan Koller, Anderlecht, , Monaco gibi kulüplerin formasını giymişti. Koller futbolu bırakmayı düşünmediğini de açıkladı.

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