Jan Koller 47 yaşında 15 gol attı

Dünyaca ünlü efsane forvetlerden Jan Koller ilerleyen yaşına rağmen gollerine devam ediyor. Smetanova Ihota takımında oynayan Koller, 47 yaşında tam 15 gol kaydetti.

Çekya Milli Takımı'nın efsane forvetlerinden biri olan Jan Koller muhteşem performansına devam ediyor. 47 yaşında olan Koller, gollerini sıralamaya devam ediyor. Kariyerini Çekya'nın Smetanova Ihota takımında sürdüren Koller, 47 yaşında olmasına rağmen bu sezon tam 15 gol attı. Sparta Prag'ta yıldızı parlayan Koller, Anderlecht, Borussia Dortmund, Monaco gibi kulüplerin formasını giymişti. Koller futbolu bırakmayı düşünmediğini de açıkladı.

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