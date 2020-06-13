13 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU

Haaland Dortmund'u ipten aldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Bundesliga'nın 31. haftasında hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Milli yıldızlarımız ve 'ın kadrosunda bulunduğu sahasında 'u ağırladı. 90+5'te sahneye çıkan Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, takımına 3 puanı getiren golü attı ve maç 1-0 sona erdi.

Bundesliga'nın 31. haftasında evinde 'la karşı karşıya geldi.

Milli yıldızlarımız ve 'ın ilk 11'de başladığı Düsseldorf'ta Kaan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman 81. dakikada oyundan alındı.

Karşılaşmada Erling Haaland son dakikada sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Fortuna Düsseldorf'un puanı 28'de kalırken, Borussia Dortmund'da 66 puana yükseldi.

FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LER

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Stöger, Giebelmann, Zimmermann, Suttner, Sobottka, Thommy, Kenan Karaman, Berisha.

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Piszczek, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Brandt, Sancho, Hazard.

16.30'DAKİ DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI

FC Köln 1-2 Union Berlin
Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt
Paderborn 1-5 Werder Bremen
Wolfsburg 2-2 Freiburg

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