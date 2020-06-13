Fortuna Düsseldorf 0-1 Borussia Dortmund | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 31. haftasında hem zirve yarışını hem de alt sıraları yakından ilgilendiren bir karşılaşma oynandı. Milli yıldızlarımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın kadrosunda bulunduğu Fortuna Düsseldorf sahasında Borussia Dortmund'u ağırladı. 90+5'te sahneye çıkan Dortmund'un golcüsü Erling Haaland, takımına 3 puanı getiren golü attı ve maç 1-0 sona erdi.
Bundesliga'nın 31. haftasında Fortuna Düsseldorf evinde Borussia Dortmund'la karşı karşıya geldi.
Milli yıldızlarımız Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'ın ilk 11'de başladığı Düsseldorf'ta Kaan 90 dakika forma giyerken, Kenan Karaman 81. dakikada oyundan alındı.
Karşılaşmada Erling Haaland son dakikada sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren golü attı.
Bu sonuçla birlikte Fortuna Düsseldorf'un puanı 28'de kalırken, Borussia Dortmund'da 66 puana yükseldi.
FORTUNA DÜSSELDORF - BORUSSIA DORTMUND MAÇI İLK 11'LER
Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier, Hoffmann, Kaan Ayhan, Stöger, Giebelmann, Zimmermann, Suttner, Sobottka, Thommy, Kenan Karaman, Berisha.
Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Piszczek, Guerreiro, Emre Can, Witsel, Brandt, Sancho, Hazard.
16.30'DAKİ DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI
FC Köln 1-2 Union Berlin
Hertha Berlin 1-4 Eintracht Frankfurt
Paderborn 1-5 Werder Bremen
Wolfsburg 2-2 Freiburg
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı