Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen La Liga tekrar başladı. Valencia evinde Levante'yi konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Peki, Valencia-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Salgın arasından dönen La Liga'da Valencia ile Levante karşı karşıya geliyor. Avrupa Kupaları mücadelesi veren Valencia, 42 puanla 7. sırada yer alıyor. Levante ise 33 puanla 13. sırada bulunuyor. Valencia henüz sahasında mağlubiyet görmedi.

VALENCIA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia - Levante, İspanya La Liga maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart kanalından yayınlanacak.

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