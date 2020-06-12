12 Haziran 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Valencia-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Valencia-Levante maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.06.2020

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen tekrar başladı. evinde 'yi konuk ediyor. Futbolseverler maç öncesi tüm detayları araştırıyor. Peki, Valencia-Levante maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Salgın arasından dönen 'da ile karşı karşıya geliyor. Avrupa Kupaları mücadelesi veren Valencia, 42 puanla 7. sırada yer alıyor. Levante ise 33 puanla 13. sırada bulunuyor. Valencia henüz sahasında mağlubiyet görmedi.

VALENCIA-LEVANTE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Valencia - Levante, İspanya La Liga maçı bu akşam saat 23:00'da Spor Smart kanalından yayınlanacak.

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