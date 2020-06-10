Neymar dönüyor!

İspanyol basınında dün flaş bir iddia yer aldı. 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle PSG’ye transfer olan Neymar’ın Barcelona’ya döneceği ileri sürüldü.

2017-18 sezonu öncesi 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar için dün flaş bir iddia vardı. İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Brezilyalı futbolcunun Barça'ya dönmek istediğini yazdı. 2022 yılında sözleşmesinin biteceği PSG'den astronomik bir ücret talep ettiği belirtilen yıldız oyuncunun Fransız ekibinden olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Haberde; Barcelonalı idarecilerin eski futbolcusu için PSG ile görüşeceği de ifade edilirken, anlaşma sağlanması halinde 2020-21 sezonunda Neymar'ın tekrar Katalan ekibine döneceği kaydedildi. Bu sezon PSG formasıyla 22 resmi maçta oynayan Neymar, 18 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

DİĞER