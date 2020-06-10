10 Haziran 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Neymar dönüyor!

Neymar dönüyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.06.2020

İspanyol basınında dün flaş bir iddia yer aldı. 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle PSG’ye transfer olan ’ın Barcelona’ya döneceği ileri sürüldü.

2017-18 sezonu öncesi 222 milyon euro serbest kalma bedeliyle Barcelona'dan PSG'ye transfer olan için dün flaş bir iddia vardı. İspanyol gazetesi Mundo Deportivo, Brezilyalı futbolcunun Barça'ya dönmek istediğini yazdı. 2022 yılında sözleşmesinin biteceği PSG'den astronomik bir ücret talep ettiği belirtilen yıldız oyuncunun Fransız ekibinden olumsuz yanıt aldığı belirtildi. Haberde; Barcelonalı idarecilerin eski futbolcusu için PSG ile görüşeceği de ifade edilirken, anlaşma sağlanması halinde 2020-21 sezonunda Neymar'ın tekrar Katalan ekibine döneceği kaydedildi. Bu sezon PSG formasıyla 22 resmi maçta oynayan Neymar, 18 gol, 8 asistlik bir performans sergiledi.

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