09 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Fransa Ligue 1'de Amiens ve Toulouse küme düşürülmeyecek!

Küme düşürülmüşlerdi! Mahkeme kararını verdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen daha sonrasında da son sıralamayla tescil edilen Ligue 1'de ve küme düşürülmüştü. 2 kulüp itirazda bulunup konuyu yargıya taşımıştı. Fransa Ulusal Mahkemesi, Toulouse ve Amiens'ın taleplerini haklı bularak iki takımın da küme düşürülmeyeceğine kanaat getirdi.

Ulusal Mahkemesi, sezon tamamlanmadan iptal edilen Fransa Ligue 1 için flaş bir karar verdi.

28.hafta maçları itibariyle olduğu gibi tescil edilen ve son iki sırada yer alan ve 'ın küme düşmesi ile sonuçlanan sezon hakkında, iki kulübün talepleri haklı bulundu.

Buna göre iki takım da küme düşürülmeyecek ve gelecek sezonda Ligue 1'de devam edecek.

O ligde şampiyon belli oldu! haberin devamı

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