Fransa Ligue 1'de Amiens ve Toulouse küme düşürülmeyecek!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle ara verilen daha sonrasında da son sıralamayla tescil edilen Fransa Ligue 1'de Amiens ve Toulouse küme düşürülmüştü. 2 kulüp itirazda bulunup konuyu yargıya taşımıştı. Fransa Ulusal Mahkemesi, Toulouse ve Amiens'ın taleplerini haklı bularak iki takımın da küme düşürülmeyeceğine kanaat getirdi.

Fransa Ulusal Mahkemesi, sezon tamamlanmadan iptal edilen Fransa Ligue 1 için flaş bir karar verdi.

28.hafta maçları itibariyle olduğu gibi tescil edilen ve son iki sırada yer alan Toulouse ve Amiens'ın küme düşmesi ile sonuçlanan sezon hakkında, iki kulübün talepleri haklı bulundu.

Buna göre iki takım da küme düşürülmeyecek ve gelecek sezonda Ligue 1'de devam edecek.

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