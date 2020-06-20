21 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga: Atletico Madrid 1-0 Real Valladolid | MAÇ SONUCU

Atletico Madrid Valladolid'i tek golle geçti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

'nın 30. haftasında , sahasında 'i 81. dakikada Vitolo'nun attığı gole 1-0 mağlup etti. Madrid ekibi bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini aldı.

İspanya 'nın 30. haftasında ile , Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, rakibini 81. dakikada Vitolo'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu

ENES 83'TE OYUNA GİRDİ

Valladolid forması giyen milli futbolcu , yedek kulübesinde başladığı maçın 83. dakikasında oyuna dahil oldu.

Atletico Madrid bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Real Valladolid ise 33 puanla 15. sırada kendine yer buldu.

La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, 23 Haziran Salı günü TSİ 20.30'da Levante deplasmanına konuk olacak. Valladolid ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Getafe'yi ağırlayacak.


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