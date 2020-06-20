La Liga: Atletico Madrid 1-0 Real Valladolid | MAÇ SONUCU
La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Valladolid'i 81. dakikada Vitolo'nun attığı gole 1-0 mağlup etti. Madrid ekibi bu sonuçla ligdeki 13. galibiyetini aldı.
İspanya La Liga'nın 30. haftasında Atletico Madrid ile Real Valladolid, Wanda Metropolitano'da karşı karşıya geldi. Madrid ekibi, rakibini 81. dakikada Vitolo'nun attığı golle 1-0 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu
ENES 83'TE OYUNA GİRDİ
Valladolid forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, yedek kulübesinde başladığı maçın 83. dakikasında oyuna dahil oldu.
Atletico Madrid bu sonuçla puanını 52'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Real Valladolid ise 33 puanla 15. sırada kendine yer buldu.
La Liga'nın 31. haftasında Atletico Madrid, 23 Haziran Salı günü TSİ 20.30'da Levante deplasmanına konuk olacak. Valladolid ise aynı gün ve aynı saatte sahasında Getafe'yi ağırlayacak.
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