09 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United efsanesi Tony Dunne hayatını kaybetti

Manchester United efsanesi hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

ekiplerinden 'ın efsane futbolcuları arasında yer alan İrlandalı , 78 yaşında hayata veda etti.

Manchester United'dan yapılan açıklamada, "Tarihimizin en iyi bek oyuncularından biriydi. 1968'te Avrupa şampiyonluğu yaşayan efsane kadronun önemli bir parçasıydı. Kulübün formasını 535 kez giyme başarısını gösterdi. 'in sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyoruz. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda da 33 karşılaşmada görev alan sol bek Dunne, 1960-73 yılları arasında formasını giydiği ile Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki lig ve bir İngiltere Kupası kaldırdı.

Futbolcunun forma giydiği diğer kulüpler Shelbourne ve da sosyal paylaşım sitelerinden Dunne'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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