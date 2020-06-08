La Liga FIFA ile görüştü! La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi geliyor!
İspanya La Liga corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve tekrar başlayacak ligler arasında yer alıyor. La Liga yönetimi maç yayınları için yeni bir yöntemi ele alacak. Futbol simülasyon oyunu FIFA'da olduğu gibi maç yayınlarına sanal tezahürat sesi verecek.
Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya La Liga'da seyircisiz olarak tekrar başlayacak maçların yayınlarında, tribünlerin bilgisayar grafikleri yardımıyla seyircili bir şekilde gösterileceği açıklandı. The Statesman internet sitesinin haberine göre, görüntünün yanı sıra yayına sanal bir tezahürat sesi de verilecek. 11 Haziran tarihinde başlayacak olan maçlarda izleyiciler bu seçeneği açıp kapatma imkanına sahip olacak. Uluslararası yayınlarda ise sanal tribün ve tezahürat zorunlu olacak. Bu durum İspanyol izleyicileri oldukça memnun etti.
Yöneticiler Norveçli bir şirket ve FIFA bilgisayar oyun serisinin yapımcılarıyla görüştü.
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