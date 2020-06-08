08 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

La Liga FIFA ile görüştü! La Liga'da sanal taraftar ve tezahürat dönemi geliyor!

Sanal taraftar ve tezahürat dönemi geliyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 Giriş Tarihi: 08.06.2020

İspanya corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen ve tekrar başlayacak ligler arasında yer alıyor. La Liga yönetimi maç yayınları için yeni bir yöntemi ele alacak. Futbol simülasyon oyunu 'da olduğu gibi maç yayınlarına sanal sesi verecek.

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen İspanya 'da seyircisiz olarak tekrar başlayacak maçların yayınlarında, tribünlerin bilgisayar grafikleri yardımıyla seyircili bir şekilde gösterileceği açıklandı. The Statesman internet sitesinin haberine göre, görüntünün yanı sıra yayına sanal bir sesi de verilecek. 11 Haziran tarihinde başlayacak olan maçlarda izleyiciler bu seçeneği açıp kapatma imkanına sahip olacak. Uluslararası yayınlarda ise sanal tribün ve tezahürat zorunlu olacak. Bu durum İspanyol izleyicileri oldukça memnun etti.

Yöneticiler Norveçli bir şirket ve bilgisayar oyun serisinin yapımcılarıyla görüştü.

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