09 Haziran 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'dan bir garip imza! Adam Lallana’nın sözleşmesi 1.5 ay uzatıldı

Liverpool'dan bir garip imza! 1.5 aylık...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.06.2020 Giriş Tarihi: 09.06.2020

İngiltere ekiplerinden , sezon sonunda sözleşmesi bitecek 'nın sözleşmesinin Temmuz ayı sonuna kadar uzatıldığını açıkladı.

takımlarından , İngiliz futbolcusu 'nın sözleşmesini uzattı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lallana'nın sözleşmesi temmuz ayının sonuna kadar kadar uzatıldığı duyuruldu. Başarılı futbolcunun sezon sonundan sonra takımdan ayrılacağı ifade edildi.

2014 yılından beri Liverpool forması giyen 32 yaşındaki futbolcu, 178 resmi müsabakaya çıktı ve 22 gol, 22 asistlik performans sergiledi. İngiliz futbolcu bu süreçte UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı.

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