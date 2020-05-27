27 Mayıs 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'nın Neymar ısrarı

Neymar ısrarı
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 27.05.2020

Brezilyalı yıldızı yeniden kadrosuna katmayı planlayan , ’ye Dembele’yi önermeyi düşünüyor. Katalan ekibi, bu için ayrıca 100 milyon euro ayıracak

'nın, eski yıldızı 'ı yeniden kadrosuna katma konusundaki ısrarı sürüyor. Sport'un haberine göre Katalan ekibinin bu transferdeki en büyük kozu ise, Saint-Germain'in Ousmane Dembele'ye olan ilgisi... 2017'de Dortmund'dan Barcelona'ya olan ve sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklentileri karşılayamayan Dembele'nin ülkesine dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Barcelona'nın, 23 yaşındaki Dembele'yi önereceği ve takas haricinde maksimum 100 milyon euro'luk bütçesinin bulunduğu aktarıldı.

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