Liverpool'un transferde hedefi Çağlar Söyüncü

A Spor muhabiri Alpaslan Düven, İngiltere Premier Lig'den son gelişmeleri aktardı. Premier Lig'in geleceğinin netleşmediğini söyleyen Düven, kariyerini Leicester City'de sürdüren milli yıldızımız Çağlar Söyüncü için Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un ısrarcı olduğunu ve bu haberlerin İngiliz basınında yer aldığını aktardı.

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