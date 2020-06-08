08 Haziran 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Kerim Çalhanoğlu resmen Schalke 04'te!

G.Saray'la anılıyordu! Formasını giydi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 Giriş Tarihi: 08.06.2020

Son dakika transfer gelişmesi... Kariyerini Hoffenheim'in U19 takımında sürdüren , Bundesliga ekiplerinden 04 ile anlaştı. 17 yaşındaki yıldızın adı ile de anılıyordu.

'ın transfer gündeminde olduğu konuşulan Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni 'nun yeni takımı belli oldu. Hoffenheim'in U19 takımında oynayan Kerim Çalhanoğlu, Ozan Kabak'ın da formasını giydiği 04'e transfer oldu.

Alman basını, 26 Ağustos'ta 18 yaşına girecek Kerim Çalhanoğlu'nun Schalke ile 4 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.

FARKLI MEVKİLERDE OYNAYABİLİYOR

17 yaşındaki Kerim Çalhanoğlu orta saha ve sol kanatta görev yapabiliyor. Bu sezon Hoffenheim U19 takımında 18 maça çıktı. 2 gol ve 4 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

KARDEŞİ DE YILDIZ ADAYI!

Öte yandan Alman basını, Kerim Çalhanoğlu'nun Hoffenheim U17 ve Almanya U17 Takımı'nda forma giyen kardeşi Turan Çalhanoğlu'nun da gelecek vadettiğini ve ilerleyen yıllarda önemli bir takıma transfer olabileceğini duyurdu.

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