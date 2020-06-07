07 Haziran 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Bundesliga: RB Leipzig 1-1 Paderborn | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

RB Leipzig son dakikada yıkıldı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 07.06.2020

'nın 30. haftasında RB , sahasında ligin son sırasında yer alan Paderborn ile 1-1 berabere kalarak ikincilik yarışında ağır yara aldı. Ev sahibi ekibin golü 27. dakikada Schick'ten gelirken, konuk takımın golünü 90+2. dakikada Strohdiek kaydetti.

'nın 30. haftasında RB ile Paderborn, Arena'da kozlarını paylaştı. Ligin son sırasında yer alan rakibiyle uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kalan Leipzig, ikinci sıradaki 'un 4 puan gerisine düştü.

Ev sahibi takımın golünü 27. dakikada Patrik Schick kaydederken, konuk ekibe 1 puanı getiren gol 90+2. dakikada Christian Strohdiek'ten geldi. Öte yandan 'te , 43. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

RB Leipzig bu sonuçla puanını 59'a yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Puanını 20'ye çıkaran Paderborn ise 18. sırada yer aldı.

Bundesliga'nın 31. haftasında RB Leipzig, 12 Haziran Cuma günü TSİ 21.30'dda Hoffenheim'a konuk olacak. Paderborn ise 13 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.30'da 'i ağırlayacak.

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