06 Haziran 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach l MAÇ SONUCU

Freiburg evinde güldü!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.06.2020 Giriş Tarihi: 05.06.2020

'nın 30. haftasında sahasında 'ı ağırladı. 4 haftadır kazanamayan Freiburg Petersen ile buludğu golle 1-0 kazandı.

Almanya 'da 30. hafta heyecanı ile arasında oynanan maçla başladı. Ev sahibi Freiburg, güçlü rakibini tek golle mağlup edip üç puanı hanesine yazdırdı: 1-0.

İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 58'de Nils Petersen kaydetti.

Konuk ekipte Plea 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Freiburg, puanını 41'e yükseltti ve Avrupa Ligi için umudunu son 4 haftaya taşıdı.

56 puanda kalan M'Gladbach ise Şampiyonlar Ligi hedefinde önemli bir kayıp yaşadı.

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