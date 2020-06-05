Freiburg 1-0 Borussia Mönchengladbach l MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 30. haftasında Freiburg sahasında Borussia Mönchengladbach'ı ağırladı. 4 haftadır kazanamayan Freiburg Petersen ile buludğu golle 1-0 kazandı.
Almanya Bundesliga'da 30. hafta heyecanı Freiburg ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanan maçla başladı. Ev sahibi Freiburg, güçlü rakibini tek golle mağlup edip üç puanı hanesine yazdırdı: 1-0.
İlk yarısı golsüz sonuçlanan karşılaşmada ev sahibine galibiyeti getiren golü 58'de Nils Petersen kaydetti.
Konuk ekipte Plea 70. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Ligde 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Freiburg, puanını 41'e yükseltti ve Avrupa Ligi için umudunu son 4 haftaya taşıdı.
56 puanda kalan M'Gladbach ise Şampiyonlar Ligi hedefinde önemli bir kayıp yaşadı.
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