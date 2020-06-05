Parayı veren Neymar’ı alır!

PSG, Barcelona’nın Brezilyalı yıldız ısrarına flaş yanıt verdi. Fransızlar, 175 milyon euro’nun altına düşmeyeceğini iletti.

Barcelona'ya dönmek isteyen Neymar'ın transferi yine çıkmaza girdi. Brezilyalı yıldız için Dembele'yi gözden çıkartan Katalan devi, PSG'nin talebiyle şoka uğradı. Fransızlar, 222 milyon euro'ya aldığı Neymar için 175 milyon euro istedi. Bu talebi karşılaması mümkün olmayan Katalanlar'ın, Dembele artı 75 milyon euro teklifi kabul görmedi. Tüm bütçeyi 28 yaşındaki Brezilyalı yıldıza ayırmak istemeyen Barça'nın, transferden vazgeçmek üzere olduğu belirtildi. Neymar, dünyanın en pahalı oyuncusu konumunda bulunuyor.

DİĞER