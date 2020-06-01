01 Haziran 2020, Pazartesi
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PSG Icardi’nin tapusunu aldı
Paris Saint-Germain, Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin bonservisini aldı.
Paris Saint-Germain, Inter'den kiraladığı Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin bonservisini aldı. PSG'den yapılan açıklamaya göre, Arjantinli milli futbolcu ile 2023-24 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandı. Icardi'nin bonservis bedeline ilişkin bilgi verilmedi ancak İtalyan basını, transferin 50 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini öne sürdü. 27 yaşındaki Icardi, PSG formasıyla 31 maçta 20 gol attı.
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